Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch

RNK: Vermisstensuche - Polizeihubschrauber im Einsatz - PM Nr. 2

Nußloch / RNK (ots)

In Zusammenhang mit der Vermisstensuche in Nußloch sind die Einsatzmaßnahmen durch den Polizeihubschrauber abgeschlossen. Die Suche durch die eingesetzten Streifenwagen wird fortgesetzt. Zeugen, die Hinweise zur Vermissten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222 / 57090, in Verbindung zu setzten.

Vermisst wird eine 33-jährige Frau aus Nußloch, die wie folgt beschrieben werden kann: ca. 165cm groß, normale Statur, schulterlange, lockige, dunkle Haare, Brille, vermutl. mit roter Hose und blauer Jacke bekleidet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell