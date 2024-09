Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/B3: Betrunkener Autofahrer fährt über rote Ampel - zwei verletzte Motorradfahrer und 60.000 Euro Sachschaden

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/B3 (ots)

Am Sonntag missachtete ein 38-jähriger Audi-Fahrer gegen 16:30 Uhr eine rot zeigende Ampel an der Kreuzung der B 3 Etzwiesenstraße/Hammelbächerstraße und kollidierte mit einem 35-jährigen-Motorradfahrer. Dieser stürzte von seiner Maschine der Marke Triumph und wurde hierbei verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer Motorradfahrer, der hinter dem 35-Jährigen fuhr, verlor bei einer sofort eingeleiteten Vollbremsung die Kontrolle über seine Yamaha-Maschine und stürzte ebenfalls zu Boden. Auch dieser Motorradfahrer, im Alter von 34 Jahren, wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die eingesetzte Polizeistreife nahm bei der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher, der unverletzt blieb, wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann war betrunken und hatte einen Wert von etwa 2,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Der 38-jährige Autofahrer muss sich für eine Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

