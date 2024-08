POL-MFR: (837) Von der Verkehrskontrolle zum Ermittlungsrichter

Fürth (ots) - Am Montagnachmittag (05.08.2024) eskalierte ein Mann in einem Vergnügungsbad in Fürth. Nachdem er zunächst seine Lebensgefährtin niedergeschlagen hatte, griff er einen weiteren Badegast und mehrere Bademeister körperlich an. Gegen 17:30 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Fürth mehrere Anrufe ein. Es wurde mitgeteilt, dass im Freibadbereich des ...

mehr