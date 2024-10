Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verbranntes Essen löst Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei aus

Erfurt (ots)

Am Tageswechsel von Samstag auf Sonntag wurde durch ein Anrufer im Erfurt Norden ein vermeintlicher Brand in einer Wohnung gemeldet. Nach Angaben des Mitteilers waren noch Personen und ein Hund in der Wohnung. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Erfurt und Freiwilligen Feuerwehr Gispersleben sowie Einsatzfahrzeuge des Inspektionsdienstes Nord wurden entsandt. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Eine nicht geglückter Auflauf im Ofen aktivierte den Feuermelder in der Wohnung. Die Person aus der Wohnung sowie der Hund konnten ohne Verletzungen geborgen werden. Die Frau wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht. Der Frau als auch den Hund geht es wieder gut. CS

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell