Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Fleischerei - Zeugen gesucht

Großbreitenbach (ots)

In der Zeit vom Freitagabend 18:45 Uhr bis Samstagmorgen 06:15 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Fleischerei in der Großbreitenbacher Bahnhofstraße ein. Hierzu hebelten der oder die unbekannten Täter die doppelseitige Schiebetür auf und betraten das Geschäft. Im Verkaufsraum wurden in der Folge die Schränke hinter der Theke geöffnet und durchsucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Bezugsnummer 0321370/2023 entgegengenommen. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell