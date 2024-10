Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Stein auf die Fahrbahn geworfen

Erfurt (ots)

Ein auf die Fahrbahn geworfener Stein wäre Sonntagmorgen in Erfurt beinahe einem Motorradfahrer zum Verhängnis geworden. Der 36-Jährige war kurz nach 03:00 Uhr am Steinplatz unterwegs gewesen, als zunächst Unbekannte einen circa 30 x 40 cm großen Stein auf die Fahrbahn warfen. Der Motorradfahrer erkannte glücklicherweise das Hindernis rechtzeitig, konnte ausweichen und so einen Sturz verhindern. Sofort alarmierte Polizeikräfte stellten kurze Zeit später in der Liebknechtstraße eine Personengruppe fest. Darunter befanden sich auch die beiden 21 und 36 Jahre alten Täter. Diese müssen sich nun wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. (DS)

