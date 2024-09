Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr geriet in einem Einfamilienhaus in der Weißenmoorstraße in Bockhorn ein Ergometer in Brand. Durch die entstandene Rauchgasentwicklung wurden zwei Hausbewohner leicht verletzt. Diese wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bockhorn gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell