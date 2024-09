POL-WHV: Mofa-Fahrer ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch, 25.09.2024, in der Zeit von 08:15 Uhr bis 09:00 Uhr wird ein in der Marktstraße in Höhe der Hausnummer 180 geparkter Pkw Audi rechtsseitig am Fahrzeugheck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der 04421 942-0 ...

mehr