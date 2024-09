Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletztem E-Scooter Fahrer

Jever (ots)

Am Mittwoch, 25.09.2024, gegen 18:00 Uhr befuhr eine 65-Jährige aus Schortens mit ihrem Pkw die Schillerstraße und beabsichtige nach links in die Straße Elisabethufer abzubiegen. Hierbei übersah sie einen in gleicher Richtung fahrenden 15-Jährigen, welcher mit seinem E-Scooter verbotswidrig die Fußgängerüberwegung querte. Es kam zum Zusammenstoß. In der Folge kam der E-Scooter Fahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Dieser wurde zur weiteren Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden.

