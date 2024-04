Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hausbrand in Lamspringe

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (erb). Am Abend des 27.04.2024 kam es zu einem Hausbrand mit immensem Sachschaden in Lamspringe. Mehr als 140 Feuerwehrkräfte waren an der Brandbekämpfung beteiligt.

Um 18:53 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf ein, wonach es zu einem Brand eines Wohnhauses in der Straße Am Westerberg in 31195 Lamspringe gekommen sein soll. Bei Eintreffen der Einsatzmittel vor Ort stand das Haus bereits in Vollbrand. Brandbetroffen war hierbei ein leerstehendes/unbewohntes Einfamilienhaus.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr zogen sich über mehrere Stunden. Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Lamspringe, Sehlem, Irmenseul, Evensen, Graste, Netze, Woltershausen, Neuhof, Harbarnsen, Bad Salzdetfurth und Freden waren auch der Feuerwehrversorgungszug sowie die Feuerwehrtechnische Zentrale des Landkreis Hildesheim im Einsatz. Zusätzlich zu Funkstreifenwagen aus Bad Salzdetfurth und Hildesheim waren auch zwei Rettungswagen, das Technische Hilfswerk und weitere Gefahrenabwehrbehörden/Fachdienste entsandt worden.

Zur Durchführung der Löscharbeiten mussten die Straßen Am Westerberg, Schlehenstieg, Lindenstraße und Hauptstraße teilweise oder gänzlich für mehrere Stunden gesperrt werden. Hierbei kam es zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Das Wohnhaus ist durch das Feuer gänzlich zerstört worden. Der Schaden beläuft sich auf eine siebenstellige Summe. Personen sind durch das Ereignis nicht verletzt worden.

Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen zur Sache dauern an.

