POL-EU: Unbekannte machen hohe Beute

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag (10. September) wurde eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen gegen 14.25 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Hochstraße in Euskirchen von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis. Gegenüber den Beamten gab die Frau an, dass sie jeden Abend eine "halbe Tüte" Cannabis konsumiert. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf der Polizeiwache in ...

