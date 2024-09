POL-EU: Bei Kontrolle aufgefallen

Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Montag (9. September), 16 Uhr, bis Dienstag (10. September), 11 Uhr, wurden von dem Außengelände eines Autohauses in der Oderstraße in Euskirchen vier Reifensätze entwendet. Unbekannte gelangten auf das Gelände und bockten vier Gebrauchtwagen auf Steinen auf. Die an den Fahrzeugen angebrachten Reifen wurden abmontiert und entwendet. An einem weiteren Pkw wurde nur ein Reifen ...

mehr