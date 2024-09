Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erneuter Diebstahl von Reifensätzen

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Montag (9. September), 16 Uhr, bis Dienstag (10. September), 11 Uhr, wurden von dem Außengelände eines Autohauses in der Oderstraße in Euskirchen vier Reifensätze entwendet. Unbekannte gelangten auf das Gelände und bockten vier Gebrauchtwagen auf Steinen auf. Die an den Fahrzeugen angebrachten Reifen wurden abmontiert und entwendet. An einem weiteren Pkw wurde nur ein Reifen abgeschraubt und vor Ort zurückgelassen. Bereits am 28. August wurden mehrere Kompletträder von dem Gelände entwendet. Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://euskirchen.polizei.nrw/presse/komplettraeder-von-pkw-entwendet Es wurde eine Anzeige bezüglich des Diebstahls gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell