Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Einbruchsversuch

Forbach (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein in der Murgstraße liegendes Kellerfester. Die Unbekannten schlugen mutmaßlich mit einem nicht bekannten Gegenstand gegen 3:30 Uhr auf das mit Gittern versehene Kellerfenster. Zwar war durch die Gitter ein Eindringen in den Keller nicht möglich, allerdings entstand durch den Versuch ein Sachschaden von zirka 100 Euro. Das Polizeirevier Gaggenau ist nun auf der Suche nach den Unbekannten und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden. /jo

