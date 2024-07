POL-OG: Schwanau, Ottenheim - Einbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

Achern (ots) - Gegen 8:15 Uhr kam es am heutigen Freitag in einer ehemaligen Gaststätte in der Renchtalstraße zu einem Brandausbruch. Hierbei wurden nach derzeitigen Erkenntnissen drei Personen verletzt. Eine davon schwer. Der Brand ist zwischenzeitlich unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Bereich der Brandstelle kommt es zu Straßensperrungen. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

