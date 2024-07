Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: POL-OG: Offenburg, Griesheim - Verkehrsunfall

Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Nach dem folgenschweren Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrradfahrern in der Nacht zum Samstag, ist die 25-jährige Radfahrerin aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstorben.

/ks

Offenburg, Griesheim - Verkehrsunfall

Zu einem Unfall kam es Samstagnacht gegen 01.30 Uhr in Griesheim. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhren ein 23-Jähriger und eine 25-Jährige mit ihren Fahrrädern nebeneinander auf dem Radweg entlang des Mühlbachs in Richtung Offenburg. Auf Höhe des Flößerwegs stießen die Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache seitlich aneinander, woraufhin beide zu Fall kamen. Während der junge Mann bei dem Sturz nur leichte Verletzungen erlitt, zog sich seine Begleiterin lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in das Ortenau-Klinikum eingeliefert. Beide trugen nach bisherigen Erkenntnissen keine Fahrradhelme. An den Rädern entstand ein geringer Sachschaden. Die Beamten des Verkehrsunfalldienstes nahmen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.

/bab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell