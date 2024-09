Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ein freundliches Parkticket und seine Folgen

Euskirchen (ots)

Am Montag (9. September) fuhr ein Mann (59) aus dem Stadtgebiet Bad Münstereifel in der abschüssigen Kaplan-Kellermann-Straße um 13.25 Uhr aus einer Parklücke heraus, in die ein Euskirchener (35) einfahren wollte.

Da der Bad Münstereifeler noch Restzeit auf seinem Parkschein hatte, bot er dem Euskirchener an, diesen zu übernehmen.

Der Euskirchener stieg aus seinem Pkw aus, um den Schein durch das Beifahrerfenster des Bad Münstereifelers entgegenzunehmen.

Der Euskirchener hatte seinen Pkw vor dem Aussteigen nicht gegen Wegrollen gesichert, sodass dieser gegen den stehenden Pkw des Bad Münstereifeler rollte und einen Sachschaden verursachte.

Beim Wegrollen ging die offenstehende Fahrertür beim Pkw des Euskircheners zu und dieser klemmte sich dadurch in der Tür ein.

Der Euskirchener kam verletzt ins Krankenhaus.

