POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, den 28.03.2024 im Zeitraum zwischen 12:45 Uhr und 14:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an dem PKW des Geschädigten. Der Geschädigte parkte mit seinem Toyota auf dem Parkplatz des Baumarktes am Leininger Center in Grünstadt und anschließend auf dem Parkplatz des Schuhgeschäfts in der Carl-Zeiss-Straße in Grünstadt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem der Parkplätze den ordnungsgemäß geparkten PKW des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Verkehrsunfall entstand an der Frontstoßstange und dem Kotflügel an der Fahrerseite ein Schaden, welcher sich auf circa 500 Euro belaufen dürfte.

Wer hat auf einem der bei beiden Parkplätze einen Unfall beobachten können und kann mögliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen.

