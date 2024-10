POL-SU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Niederkassel (ots) - In der Nacht von Sonntag, dem 20. Oktober, auf Montag, den 21. Oktober, brachen Unbekannte in das Tennisheim an der Markusstraße in Niederkassel-Ranzel ein. Dabei entwendeten sie neben der Kasse mit Bargeld auch diverses Computerzubehör und einen Defibrillator, der im Flur des Tennisheims an der Wand befestigt war. Am Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, entdeckten die Mitglieder des Tennisclubs den ...

