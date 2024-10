Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch ins Tennisheim - Täter stehlen Defibrillator

Niederkassel (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 20. Oktober, auf Montag, den 21. Oktober, brachen Unbekannte in das Tennisheim an der Markusstraße in Niederkassel-Ranzel ein.

Dabei entwendeten sie neben der Kasse mit Bargeld auch diverses Computerzubehör und einen Defibrillator, der im Flur des Tennisheims an der Wand befestigt war.

Am Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, entdeckten die Mitglieder des Tennisclubs den Einbruch. Die Täter hatten an mehreren Türen und Fenstern erfolglos versucht, diese zu öffnen. Letztendlich gelang es ihnen, auf der Rückseite des Vereinsheims eine Tür gewaltsam zu öffnen und einzudringen.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt über 2.000 Euro. Wer hat Hinweise zu dem Einbruch? Bitte wenden Sie sich an die Polizei unter der Nummer 02241 541-3221. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell