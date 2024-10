Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Geldbörse aus Auto gestohlen und Hinweise erbeten: Kleinkraftrad von Schulgelände geklaut

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Geldbörse aus Auto gestohlen - Maintal/Hochstadt

(cb) Aus einem Audi A8 der am Fahrbahnrand im Luisantring (20er Hausnummern) parkte, klauten bis dato unbekannte Täter, zwischen Montagabend,18 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, die Geldbörse sowie Zigaretten. Wie die Täter den schwarzen Wagen öffneten und in das Fahrzeuginnere gelangten ist nun Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Hinweise erbeten: Kleinkraftrad von Schulgelände geklaut - Birstein

(cb) Die Polizei in Schlüchtern sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl eines Kleinkraftrades der Marke Beta am Dienstag geben können. Die Beta C6 wurde gegen 07.55 Uhr auf dem Schulgelände in der Sudetenstraße abgestellt. Nach Schulschluss um 11.25 Uhr musste der 16-Jahre alter Fahrer der C6 feststellen, dass Unbekannte sein Kleinkraftrad vom Schulgelände geklaut hatten. Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer 06661 9610-0 entgegen.

Offenbach, 02.10.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell