POL-OF: Vermisster 52-Jähriger tot aufgefunden; Wer hat den Mercedes geklaut?; Kinder auf E-Scooter von Auto angefahren und mehr

1. Vermisster 52-Jähriger tot aufgefunden - Offenbach

(lei) Der seit Donnerstag, 12. September 2024 vermisste 52-Jährige aus Offenbach ist tot aufgefunden worden. Ein Passant hatte den Gesuchten am Sonntagmorgen in der Nähe der Bundesstraße 448 aufgefunden und die Polizei verständigt. Gleichwohl den Beamten bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen, wurde zur Klärung der Todesursache eine Obduktion angeordnet. Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 448 war der 52-Jährige verletzt in eine Feldgemarkung davongelaufen und seitdem vermisst. Die Beamten hatten seit seinem Verschwinden unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, Polizeipferden sowie Spürhunden erfolglos nach ihm gesucht.

2. Zeugen gesucht: Wer hat den Mercedes geklaut? - Offenbach

(cb) Das Zeitfenster, in welchem bislang unbekannte Täter einen im Taunusring (10er Hausnummern) geparkten weißen Daimler klauten, betrug etwa fünfeinhalb Stunden. Am Montag wurde der Daimler GLS 350 gegen 00.30 Uhr vor der Wohnanschrift geparkt und dass der Wagen geklaut wurde, stellten die Fahrzeugeigentümer gegen 6 Uhr fest. Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Fahrzeugdiebe womöglich einen Funkwellenverlängerer genutzt um das Fahrzeug zu öffnen und zu starten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Kripohotline 069 8098-1234 zu melden.

3. Jugendliche fordern von Schüler dessen Fahrrad und Handy - Offenbach

(cb) Zwei jugendliche Mädchen sollen am Montagnachmittag in der Jacques-Offenbach-Straße (einstellige Hausnummern) versucht haben, einem 14 Jahre alten Schüler sein Handy und das Fahrrad abzunehmen. Der Jugendliche kam gegen 14.45 Uhr aus einem Geschäft als zwei gleichaltrige Mädchen die Herausgabe seines Handys und Fahrrads forderten. Die ausgesprochenen Forderungen sollen dabei mit Schlägen und Tritten gegen den Teenager untermauert worden sein. Der Junge konnte sich jedoch gegen die Mädchen zur Wehr setzen und flüchtete zurück in den Laden. Die mutmaßlichen Täterinnen - bei ihnen soll es sich nach ersten Informationen um Mitschülerinnen des Opfers handeln - nahmen daraufhin Reißaus. Gegen sie wird nun wegen Verdacht des versuchten Raubes sowie wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

4. Geschwindigkeitskontrollen: Einige waren zu schnell - Mühlheim

(lei) Einen Fokus auf die Einhaltung der Geschwindigkeit haben Polizeibeamte am Montag in der Fichtestraße und der Spessartstraße gelegt. In der Zeit von 9 bis 16 Uhr nahmen die Ordnungshüter der Polizeistation Mühlheim mit Unterstützung von Kräften des Hessischen Einsatzpräsidiums gut 200 Fahrzeuge ins Visier des Lasergeräts und zogen 20 Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr, die zu flott unterwegs waren. Ein 29-jähriger Motorradfahrer (Tempo 50 erlaubt) war dabei gut 28 Stundenkilometer in der Fichtestraße zu schnell. In der Spessartstraße, wo die Höchstgeschwindigkeit bei 70 km/h liegt, erfasste das Messgerät eine 18 Jahre alte Mini-Fahrerin. Abzüglich der Toleranz wird ihr eine gefahrene Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern vorgeworfen und sie muss mit einem Monat Fahrverbot rechnen. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten gegen diese beiden und die anderen Temposünder waren die Folge. Ebenfalls in der Spessartstraße hielten die Beamten einen 33-jährigen Rollerfahrer an, bei dem sich herausstellte, dass er das Zweirad ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Verdacht von Marihuana-Konsum führte. Er musste eine Blutprobe abgeben und auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen für schwere Unfälle. "Nicht selten werden dadurch Personen schwer oder gar tödlich verletzt. Gravierende Folgen wie diese können unter anderem dadurch verhindert werden, indem man sich an das vorgegebene Tempolimit hält", stellt Matthias Thiem, stellvertretender Leiter der Polizeistation Mühlheim, klar. "Mit diesen Kontrollen wollen wir vor allem die Gefahren von zu schnellem Fahren in das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer rufen und die Straßen damit für alle sicherer machen", so der Polizeihauptkommissar, der weitere regelmäßige Kontrollen ankündigt.

5. Kinder auf E-Scooter von Auto angefahren und leicht verletzt - Neu-Isenburg

(cb) Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Fahrzeuges touchierte am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, in der Frankfurter Straße (180er Nummern) einen E-Scooter. Dieser wurde von einem zwölfjährigen Jungen geführt, welcher seinen fünf Jahre alten Bruder auf dem Elektrofahrzeug mitnahm. Die beiden Kinder fuhren auf dem Gehweg, als der schwarze Wagen aus einer Grundstücksausfahrt auf die Frankfurter Straße einfahren wollte und hierbei die Geschwister auf dem Roller übersah und touchierte. Durch den Zusammenstoß stürzten die Kinder und verletzten sich leicht an den Knien. Der Fahrzeugführer hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden der Jungen, bevor er wieder in sein schwarzes Auto einstieg und weiterfuhr. Am E-Scooter entstand ein Sachschaden von ungefähr 300 Euro. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe nehmen Hinweise zum Unfallverursacher oder weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-5699 entgegen.

6. Versuchter Einbruch in Wohnmobil- Dietzenbach

(cb) Ein Unbekannter hat am Dienstag, gegen 1.20 Uhr, aus einem Wohnmobil, welches in der Staufenstraße (einstellige Hausnummern) parkte, ein Lenkrad ausgebaut und wollte es offenbar stehlen. Der 25 bis 40 Jahre alte Mann, welcher eine Jacke mit Reflektoren trug, näherte sich dem weißen Fiat-Sun Living und schlug zuerst ein Seitenfenster ein, durch dieses gelangte er in das Innere des Wohnmobiles. Dort baute er schließlich das Lenkrad fachmännisch aus. Beim Verlassen des Fahrzeuges über die Beifahrerseite löste die Alarmanlage des Wohnmobiles aus, der Dieb flüchtete und ließ das Lenkrad vor Ort zurück. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen wenden sich bitte an die ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Baustellendiebe unterwegs - Langen

(cb) Die Ermittler des Einbruchkommissariats in Offenbach suchen Zeugen, welche Hinweise zu einem Baustelleneinbruch an der Anschrift "Oberer Steinberg" (30er Hausnummern) in Langen geben können. Ersten Ermittlungen nach gelangten die bislang Unbekannten zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 7.10 Uhr, auf das Baustellengelände und machten sich dort an den Schlössern eines Baucontainers zu schaffen. Aus diesem entwendeten die Ganoven mehrere Werkzeuge und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

8. Figur von Grabstein gestohlen - Rodgau/Dudenhofen

(cb) Von einem Grabstein auf dem Friedhof in Dudenhofen in der Mainzer Straße haben Unbekannte zwischen Sonntag, 22.09. und Sonntag, 29.09., eine Bronzefigur abgeflext und mitgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

