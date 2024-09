Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hausbewohner geschlagen: Auf frischer Tat ertappter Fahrraddieb entwischte; Trickdiebe erbeuten Schmuck; Opel landet im Graben: Vermutlich war Alkohol im Spiel und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Anzeige gegen 16-Jährigen: Mutmaßliche Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber Polizisten - Hanau

(lei) Einsatz verdient Respekt - so lautet die Kampagne, die derzeit die tagtäglich wichtige Arbeit von Einsatzkräften würdigen und sprichwörtlich zu einem Mehr an Respekt gegenüber Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei führen soll. Zu den in den letzten Tagen bereits berichteten, unrühmlichen Vorfällen in dem Zusammenhang gesellt sich nun ein weiterer dazu: Verantwortlich dafür soll ein 16-Jähriger sein, der am Samstag unter anderem eine Polizeistreife bedroht haben soll. Der junge Mann war in einer Jugendklinik untergebracht und von dort abgängig. Als ihn eine Polizeistreife gegen 10.30 Uhr in der Lamboystraße antraf und in die Einrichtung zurückbringen wollte, soll er die Beamten mit dem Tode bedroht und sie beleidigt haben. Ferner soll er Straftaten angekündigt haben. Er konnte schließlich in der Klinik abgegeben werden und muss sich nun einem Strafverfahren wegen gleich mehrerer Delikte stellen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich auf der Polizeistation Hanau II zu melden (06181 9010-0).

Erst kürzlich hatte die Hessische Landesregierung eine "Woche des Respekts" für Einsatzkräfte initiiert. Nähere Informationen finden Sie hier: https://innen.hessen.de/sicherheit/respekt-paket-fuer-einsatzkraefte https://hessen.de/presse/innenminister-poseck-wuerdigt-einsatzkraefte#:~:text=Respekt%2DWoche%20f%C3%BCr%20Einsatzkr%C3%A4fte&text=Diese%20Woche%20soll%20sich%20rund,pers%C3%B6nlich%20f%C3%BCr%20ihren%20Einsatz%20bedanken.

2. Schmuck bei Wohnungseinbruch geklaut - Hanau

(lei) Hinweise an die Kripo-Hotline 06181 100-123 erbitten die Ermittler des Fachkommissariats 21 in Hanau nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Mittelbuchen. Im Zeitraum zwischen Montag (23.09.), 11.30 Uhr und Samstag, 14 Uhr, waren Unbekannte in der Alten Rathausstraße (einstellige Hausnummern) gewaltsam in zwei Wohnungen des Hauses eingedrungen und danach mit erbeutetem Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro geflohen. Die Beamten haben vor Ort bereits Spuren gesichert, die nun zur Feststellung der Diebe beitragen sollen.

3. Hausbewohner geschlagen: Auf frischer Tat ertappter Fahrraddieb entwischte - Hanau

(lei) Ein Bewohner der Gabelsbergerstraße 12 hat am Sonntagabend einen fremden Mann offenbar beim Diebstahl erwischt. Der Mann war gegen 19.45 Uhr nach Hause gekommen und hatte beim Betreten des Treppenhauses den etwa 20 Jahre alten und 1,70 Meter großen Unbekannten mit weißem Hoodie und olivfarbener Hose dabei ertappt, wie dieser gerade das Fahrrad des Bewohners aus dem Keller nach draußen tragen wollte. In der Folge soll es zu einem Gerangel gekommen sein, in dessen Verlauf der Dieb dem Bewohner ins Gesicht schlug, ehe er ohne das Rad in Richtung Tümpelgarten flüchtete. Mit ihm flüchteten drei weitere Personen, die offenbar zu ihm gehörten und während der Tatausführung auf der gegenüberliegenden Straßenseite warteten. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation Hanau II entgegen (06181 9010-0).

4. Trickdiebe erbeuten Schmuck - Maintal/Bischofsheim

(cb) Eine Seniorin aus der Goethestraße in Maintal musste am Freitagmittag feststellen, dass bislang unbekannte Betrüger ihr in den vergangenen Tagen Schmuck geklaut hatten. Die ältere Dame ist sich nicht mehr sicher, ob die Betrüger im Laufe des Dienstages oder des Mittwochs bei ihr an der Haustür klingelten und um ein Glas Wasser baten. Die beiden Trickbetrüger brachten die Rentnerin dazu, dass sie diese in die Wohnung ließ, um ihnen dort ein Glas Wasser zu trinken zu geben. Die Betrügerin, die sich mit der Wohnungseigentümerin in der Küche aufhielt, war etwa 1,60 Meter groß, kräftig und hatte lange dunkle Haare. Sie war bekleidet mit einem weißen Oberteil. Die zweite Person durchsuchte währenddessen das Schlafzimmer und klaute mehrere Ringe mit Edelsteinen. Diese Person war etwa 1,55 Meter groß, hatte mittelblonde Haare und war beigefarben angezogen. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Betrüger ergaunern EC-Karte: Kripo bittet um Hinweise zu Abholer - Großkrotzenburg

(lei) Mit einem Trick haben Betrüger am Samstagvormittag die EC-Karte von einer Frau ergaunert. Eine männliche Stimme gab sich am Telefon als angeblicher Bankmitarbeiter aus und gaukelte der Dame vor, dass von ihrem Konto eine Transaktion in Höhe von 7.000 Euro abgegangen wäre. Die Angerufene sollte deshalb ihre Bankkarte in ein Kuvert stecken und einem angeblichen Polizeibeamten übergeben. Ein genauso falscher Polizist erschien daraufhin gegen 10.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Hanauer Landstraße (50er-Hausnummern), nahm die Bankkarte in dem Kuvert an sich und machte sich aus dem Staub. Dieser Abholer war zirka 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und hatte einen Bart. Weitere Hinweise zu ihm nimmt die Kriminalpolizei in Hanau entgegen (06181 100-123).

6. Opel landet im Graben: Vermutlich war Alkohol im Spiel - Linsengericht/Geislitz

(cb) Eine Streife der Polizeistation Gelnhausen wurde am Samstagabend zu einem verunfallten Fahrzeug auf der Landstraße 2306 zwischen Linsengericht-Altenhaßlau und Geislitz gerufen. Im Graben lag ein stark beschädigter blauer Opel Vectra, daneben standen ein augenscheinlich angetrunkener junger Mann, dessen Vater und ein weiteres unbeschädigtes Auto. Ersten Erkenntnissen nach kam der 19-jährige Fahrer gegen 21.50 Uhr mit seinem blauen Vectra nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben, wobei der blaue Wagen erheblich an der Karosserie und am Unterboden beschädigt wurde. Anschließend ließ sich der Fahrer offenbar an der Unfallstelle abholen, um nur kurze Zeit später mit seinem Vater zur Unfallstelle zurückzukehren. Auch diese Strecke soll der 19-Jährige als Fahrer zurückgelegt haben, obwohl er anscheinend Alkohol konsumiert hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Die eingesetzten Beamten nahmen den Heranwachsenden zwecks Blutentnahme und weiterer polizeilichen Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Auf den Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg kommen nun zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden am Fahrzeug wird auf 2.000 Euro geschätzt.

7. Einbruch in Ärztehaus: Wer kann Hinweise geben? - Wächtersbach

(lei) Offenbar in der Nacht zu Samstag waren Unbekannte gewaltsam in ein Ärztehaus in der Straße "Im Ziegelgarten" eingedrungen und hatten Bargeld erbeutet. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen der Tat, die sich in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag, 9.40 Uhr ereignete. Die Diebe hatten mehrere Fenster aufgebrochen und sich in dem Gebäude gewaltsam Zutritt in dort ansässige Praxen verschafft, indem sie die jeweiligen Eingangstüren aufhebelten. Augenscheinliches Ziel war in allen Fällen wohl das schnelle Erlangen von Geld, mit dem sie nach dessen Auffinden das Weite suchten. Der angerichtete Sachschaden wird vorläufig auf etwa 3.000 Euro beziffert. Hinweise zu den Kriminellen erbittet die Hanauer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 30.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell