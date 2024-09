Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall auf der Autobahn vermutlich auf Grund eines medizinischen Notfalls- wurde jemand gefährdet?

Landkreis Offenbach- A 3 (ots)

Auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg fiel am Samstagabend, gegen 19.45 Uhr, ein grauer Mercedes auf. Dieser fuhr zwischen dem Autobahnkreuz Offenbach und der Anschlussstelle Seligenstadt in Schlangenlinien über alle Fahrbahnen. Da der 30 Jahre alte Fahrzeugführer aus Frankfurt vermutlich die Kontrolle über seinen Daimler verloren hatte, touchierte er etliche Leitplanken bis er durch die Polizei kurz vor Seligenstadt gestoppt werden konnte. Hintergrund für das Fahrverhalten ist ersten Erkenntnissen zufolge ein medizinischen Notfall des Fahrers gewesen. Vorsorglich wurde dieser in ein Krankenhaus verbracht und sein Pkw abgeschleppt. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich schätzungsweise auf 10.000 Euro. Die rechte Spur musste für die Dauer von 2 Stunden vorübergehend gesperrt werden. Zeugen und eventuell Betroffene melden sich bitte bei der Autobahnpolizei in Langenselbold unter 06183 911500.

Offenbach am Main, 29.09.2024, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

