POL-OF: Audi gestohlen - Zeugen gesucht

Mit Erschrecken musste der Besitzer eines weißes Audi Q 7 am Samstag um 07.00 Uhr feststellen, dass dieser von unbekannten Tätern entwendet worden war. Der Audi war in der Immanuel-Kant-Straße im Bereich der 30er Hausnummern geparkt. Wer zwischen 01.00 und 07.00 Uhr etwas Auffälliges beobachtet oder gar einen weißen Audi Q 7 mit Offenbacher Kennzeichen in dem Bereich gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 28.09.2024, N. Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

