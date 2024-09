Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Versuchter Einbruch mit Vorschlaghammer

Maintal (ots)

Am Samstag, den 28.09.2024 um 01.54 Uhr wurde die Scheibe eines Mobiltelefonshops in der Kennedystraße mit einem Vorschlaghammer eingeschlagen. Die drei Täter versuchten anschließend mehrere Mobiltelefone aus dem Shop zu entwenden. Aufmerksame Passanten beobachteten die Tat. Als die Täter bemerkten, dass sie ertappt worden waren, flüchteten sie ohne Beute über die Hintergasse in unbekannte Richtung. Zwei der Männer trugen schwarze Schuhe, schwarze Hosen, schwarze Kapuzenpullover, sowie schwarze Sturmhauben. Zu dem dritten Täter liegt noch keine nähere Beschreibung vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Hinweise werden gerne unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Offenbach am Main, 28.09.2024, N. Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

