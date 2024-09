Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Wohnung

Maintal (ots)

Zwischen 18.45 und 22.35 Uhr betraten bisher unbekannte Täter am Freitagabend die Rückseite eines Mehrfamilienhauses in der Haingrabenstraße im Bereich der ersten Hausnummern und schlugen dort eine Fensterscheibe ein. Anschließend wurden die Wohnräume durchwühlt. Die Ganoven flüchteten mit dem erbeuteten Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung. Es wurde ein Sachschaden von etwa 2000 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hanau unter der 06181 100-123 entgegen.

