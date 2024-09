Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Radfahrer von rotem Coupé angefahren und leicht verletzt ; Falsche Polizeibeamte im Landkreis unterwegs; Fahrzeug krachte in ein Schaufenster und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Radfahrer von rotem Coupé angefahren und leicht verletzt - L2310/Froschhausen

(cb) Ein Radfahrer, der am Mittwoch auf der Landesstraße 2310 aus Richtung Froschhausen kam, wurde beim Abbiegen auf das Gelände einer Tank- und Rastanlage von einem roten Wagen erfasst und leicht verletzt. Der 24-Jährige wollte gegen 13.40 Uhr nach links auf das Tankstellengelände abbiegen, zeigte dies auch mit dem ausgestreckten linken Arm an, als das rote Coupé den Zweiradfahrer mit der Beifahrerseite erwischte. Der Fahrzeugführer hielt neben dem Radfahrer an und erkundigte sich nach seinem Befinden und eventuellen Verletzungen, bevor er mit seinem Wagen mit OF-Kennzeichen weiterfuhr. Er war etwa 35 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und schlank. Der Unbekannte hatte schwarze Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Der Fahrradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-5699 entgegen.

2. Falsche Polizeibeamte im Landkreis unterwegs - Langen und Mühlheim

(cb) Betrüger, welche sich am Telefon bei Senioren als falsche Polizeibeamte ausgaben, haben zwei Rentner offenbar so sehr unter Druck gesetzt, dass diese gutgläubig Bargeld und Schmuck an die Ganoven übergaben. Ein hochbetagter Langener wurde am frühen Donnerstagnachmittag durch einen vermeintlichen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert und dazu gebracht Bargeld und Schmuck an einen Geldabholer zu übergeben. Die Betrüger hielten den Rentner über drei Stunden am Telefon und gaukelten ihm vor, dass sein Name auf einer Liste von Räubern stehen würde. Um zu verhindern, dass er Opfer eines Raubüberfalles wird, sollte er all sein Bargeld, Schmuck und Bankkarten an einen Abholer übergeben. In der Weserstraße übergab der Angerufene dann einen Beutel mit den Wertgegenständen an einen Unbekannten, der daraufhin flüchtete. Dieser war etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß, hatte schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer schwarzen Hose. Da die unbekannten Täter im Telefonat auch die PIN der Bankkarte erfragten, konnten sie anschließend noch etwa 1.000 Euro vom Bankkonto des Senioren abheben. Zu einem weiteren Betrug kam es ebenfalls am Donnerstag in Mühlheim am Main. Auch hier meldeten sich die Betrüger gegen 14.30 Uhr telefonisch bei einer Seniorin. Diesmal wurde das Telefonat von einer angeblichen Polizistin geführt. Der Rentnerin wurde vorgelogen, dass die Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und eine Person nun verstorben sei. Um die Tochter aus der Haft zu holen, forderte die falsche Polizeibeamtin eine Kaution von der besorgten Frau. Daraufhin suchte die betagte Dame sämtlichen Schmuck und Bargeld zusammen und übergab ihre Wertsachen kurze Zeit später im Forstweg einem unbekannten Abholer. Das Fachkommissariat in Offenbach hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Kripo einmal mehr:

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! - Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Weitere Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidium Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424.

3. Ganoven öffnen Garagen - Obertshausen

(cb) Falls Sie Anwohner der Dreieichstraße (50er Hausnummern) in Obertshausen sind, könnten Sie am Freitag womöglich Zeuge eines versuchten Diebstahls aus einer Garage geworden sein. Zwei schwarz gekleidete Personen mit Kapuze öffneten gegen 4 Uhr eine unverschlossene Garage und versuchten anschließend eine benachbarte Garage zu öffnen. Hierbei wurden die Täter, welche vermutlich männliche Jugendliche waren, durch eine Anwohnerin gestört und flüchteten auf ihren E-Scootern in unbekannte Richtung. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0 in Verbindung.

4. Zeugensuche nach Einbruch in Spielhalle - Rodgau / Dudenhofen

(lei) Tresore in einer Spielhalle in der Raiffeisenstraße waren offenbar in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hatten sich der Spurenlage zufolge über ein eingeschlagenes Fenster im Erdgeschoss Zugang in das Objekt verschafft und in einem Büroraum wohl versucht, unter Zuhilfenahme von Werkzeug einen Tresor aufzubrechen. Das misslang jedoch offenbar, denn als der Alarm gegen 1.20 Uhr auslöste, flüchteten die Diebe. Zurück bleibt ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, so die erste Einschätzung der Polizei. Die Beamten bitten nun um Zeugenhinweise zu den Kriminellen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Fahrzeug krachte in ein Schaufenster - Rodgau / Nieder-Roden

(cb) Offenbar verwechselte ein 18-jähriger Fahrer eines schwarzen Opel am Freitagvormittag das Gas- mit dem Bremspedal wodurch es zu einem Unfall kam. Der Rodgauer war gegen 9.40 Uhr mit seinem Corsa in der Oberen Marktstraße (einstellige Hausnummern) unterwegs als es zu der folgenreichen Verwechslung kam. Er schnellte mit dem Kleinwagen über den Bürgersteig und kam schließlich im Schaufenster eines Ladengeschäftes zum Stehen. Der junge Fahrer und sein 33 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, jedoch war der Opel nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

6. Weißer Mercedes angedotzt und geflüchtet: Hinweise erbeten - Mainhausen/Mainflingen

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als er am Donnerstag, zwischen 4.40 und 14.30 Uhr, eine weiße A-Klasse beschädigte und anschließend flüchtete. Der weiße Mercedes war am Fahrbahnrand der Brüder-Grimm-Straße (20er Hausnummern) in Mainhausen geparkt und wurde durch den Unfallverursacher an der vorderen Stoßstange, vermutlich beim Ein- oder Ausparken angedotzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt.

Offenbach, 27.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell