Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Harley aus Tiefgarage und Scheinwerfer von Porsche gestohlen

Offenbach (ots)

(lei) Motorraddiebe haben in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, eine schwarze Harley-Davidson aus einer Tiefgarage im Buchrainweg (130er-Hausnummern) gestohlen. Nun ist das Bike im Wert von über 30.000 Euro verschwunden und die Polizei sucht nun nicht nur nach der Maschine, sondern auch nach Zeugen des Vorfalls.

An dem Krad mit OF-Kennzeichen hatten die Unbekannten zuvor offenbar das Lenkradschloss geknackt, ehe sie damit verschwanden. Wie sie in die Garage gelangten, ist ebenfalls noch unklar. Erst am Sonntagabend war eine Harley auf dem Parkplatz Pfingstweide an der Bundesautobahn 45 abhandengekommen (wir berichteten). Hinweise für einen Zusammenhang mit dieser Tat gibt es derzeit zwar nicht, dafür könnte jedoch möglicherweise eine Verbindung zu einem Diebstahl bestehen, der sich in nächster Nähe zugetragen hat. In der Buchrainstraße 141 wurden bei einem auf der Straße geparkten blauen Porsche Cayenne beide Frontscheinwerfer ausgebaut und gestohlen. Diese Tat wurde ebenfalls am Donnerstagmorgen zur Anzeige gebracht, wobei der Tatzeitraum noch unbekannt ist.

Hinweise zu den beiden Diebstählen nehmen die Kripo-Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 26.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

