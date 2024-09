Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Diebstahl; Räuberischer Diebstahl von Diesel aus LKW; Trickdiebstahl: Täter geben sich als Polizeibeamte aus; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Versuchter Wohnungseinbruch: Wer kann Hinweise geben? - Heusenstamm / Rembrücken

(lei) Eine ausgelöste Alarmanlage hat am Mittwochabend in der Obertshäuser Straße einen oder mehrere Wohnungseinbrecher vertrieben, die wohl gerade ans Werk gegangen waren. Gegen 20.30 Uhr hatten die Bewohner des Hauses mit 30er-Nummer die Auslösung des Alarms auf ihrem Mobiltelefon angezeigt bekommen und die Polizei verständigt, die kurz darauf feststellte, dass der oder die Unbekannten ein Balkonfenster im ersten Stock aufgehebelt hatten (Sachschaden rund 1.000 Euro). Die Diebe kamen jedoch offensichtlich nicht weit, denn nach kurzer Absuche eines Raumes nahmen die ungebetenen Gäste Reißaus. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen wohl keine. Kurz darauf trafen die Beamten unweit des Tatortes einen verdächtigen Mann an, dessen Identität festgestellt wurde. Ob er etwas mit der Tat zu tun hat, wird nun geprüft. Zeugen, die Täterhinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Heusenstamm (06104 6908-0).

2. Trickdiebstahl: Täter geben sich als Polizeibeamte aus - Dreieich

(spi) Am Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 10.45 und 11 Uhr zu einem Trickdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Zum Röhrbrunnen" (einstellige Hausnummern). Einem älteren Mann gegenüber gaben sich die drei Täter an der Eingangstür als zivile Polizeibeamte aus. Unter dem Vorwand eine Wohnungsdurchsuchung durchführen zu müssen, da gegen den Wohnungsbesitzer angeblich ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden sei, betraten die Langfinger die Wohnung. Während einer der falschen Polizisten den älteren Herrn im Wohnzimmer "befragte", durchsuchten die beiden anderen das Schlafzimmer. Ungefähr 15 Minuten später verließen die Täter das Haus. Nach einiger Zeit musste der Senior den Diebstahl unter anderem von zahlreichen Armbanduhren feststellen. Es entstand ein Schaden von über 10.000 Euro. Den Täter, der ihn in ein Gespräch verwickelte, konnte er wie folgt beschreiben: Männlich, ungefähr 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, kräftige Statur mit blonden, lockigen Haaren. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Weste, einem grauen Sweatshirt und einer langen Hose. Der zweite Dieb konnte als männlich, circa 40 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß beschrieben werden. Er hätte eine schlanke Statur und längere dunkle Haare gehabt. Bekleidet soll er mit einem dunkelblauen Pullover gewesen sein. Der dritte Täter wäre ebenfalls etwa 40 Jahre alt gewesen, ungefähr 1,80 Meter groß und hatte kurze blonde Haare. Wer Hinweise zu dem Trio geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234. In diesem Zusammenhang rät die Polizei allgemein, sich Ausweise oder ähnliche Legitimationen von Fremden, die in die Wohnung wollen, vorzeigen zu lassen. Bei geringsten Zweifeln raten die Beamten dazu, die 110 zu wählen.

3. Zeugin einer Unfallflucht bitte melden - Heusenstamm

(cb) Bereits in der zurückliegenden Woche am Dienstag, 17.September, kam es in der Frankfurter Straße (10er Hausnummern) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand abgestellter weißer Opel Corsa wurde gegen 12.40 Uhr beim Einparken durch einen schwarzen Mercedes an der vorderen Stoßstange beschädigt. Die Fahrerin des schwarzen Wagens flüchtete anschließend von Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Die ermittelnden Beamten suchen nun eine Zeugin, welche den Vorfall beobachte und mit ihren Hinweisen zur späteren Aufklärung der Tat beigetragen haben dürfte. Sie sowie weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 in Verbindung zu setzen.

4. Fahrzeugdiebe unterwegs - Mühlheim/Lämmerspiel

(cb) Fahrzeugdiebe hatten es scheinbar auf einen grauen Mercedes Benz abgesehen, der in der Stauffenbergstraße (einstellige Hausnummern) parkte. Die unbekannten Täter klauten die E-Klasse mit HH-Kennzeichen am Dienstag zwischen 2.30 Uhr und 10 Uhr und flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Beamten des zuständigen Fachkommissariats nehmen sachdienliche Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Wagens unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Auto aus Einfahrt gestohlen: Hinweise erbeten - Neu-Isenburg

(cb) Ein in der Einfahrt eines Einfamilienhauses im Kiefernweg (20er Hausnummer) abgestellter grauer Audi wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestohlen. Ersten Erkenntnissen nach haben die Fahrzeugdiebe den A5 mit Offenbacher Kennzeichen gegen 2 Uhr auf unbekannte Weise geöffnet und gestartet, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der bekannten Kripohotline 069 8098-1234.

6. Räuberischer Diebstahl von Diesel aus Lastkraftwagen - Neu-Isenburg

(spi) Zwei Personen sollen Kraftstoff mit einem mitgeführten Schlauch aus dem Tank eines Lkw in mitgebrachte Kanister eingeleitet haben. Ereignet hat sich das am Mittwoch gegen 21.50 Uhr in der Rathenaustraße im Bereich der 20er-Hausnummern. Während der Tatausführung wurden die beiden mutmaßlichen Diebe durch den Besitzer des Fahrzeugs gestört. Einer der Täter soll den Zeugen daraufhin mehrere Meter zurückgestoßen haben und die Langfinger flüchteten. Die hinzugerufene Polizei konnte einen 45-jährigen Tatverdächtigen im Nachbereich feststellen. Angaben zu seinem Komplizen wollte er nicht machen. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

7. Zeugensuche nach Diebstahl - Egelsbach

(fg) An der Bushaltestelle der S-Bahn-Station in der Georg-Wehsarg-Straße ergaunerte ein unbekanntes Paar am Mittwochmorgen die Geldbörse einer betagten Frau. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprachen die Unbekannten die Frau gegen 9.50 Uhr gezielt an, lenkten diese ab und ließen letztendlich die gesamte Geldbörse mitgehen. Der ungepflegte Täter war etwa 1,60 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt und hatte eine normale Statur. Seine dunkelhaarige Begleiterin war ebenfalls circa 1,60 Meter groß und 35 bis 40 Jahre alt; auch sie hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Das Duo war dunkelgrau gekleidet und sprach gebrochenes bis gar kein Deutsch. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Offenbach, 26.09.2024

