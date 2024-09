POL-OF: Kanaldeckel geklaut; Tritte,Drohungen und Spuckattacken: Anzeigen gegen 24-Jährigen; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Wer kann Hinweise zum Diebstahl des Mercedes Coupe geben? - Hanau/Großauheim

(cb) Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen, welche Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl, welcher sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Birkenweg (einstellige Hausnummern) ereignete. Der Fahrzeugbesitzer parkte seinen schwarzen Daimler am Dienstag, gegen 23 Uhr, am Fahrbahnrand. Am nächsten Morgen, gegen 7 Uhr, musste dieser den Diebstahl seines S500 Coupe feststellen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

2. Versuchte gefährliche Körperverletzung nach Ladendiebstahl - Maintal

(spi) Zu einem Ladendiebstahl kam es am Mittwoch kurz nach 14 Uhr in der Konrad-Höhl-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern. Der bis dahin unbekannte Täter entwendete drei Dosen Suppe. Wenige Minuten später konnte der Ladendetektiv den mutmaßlichen Dieb an einer nahegelegenen Bushaltestelle wiedererkennen und ansprechen. Der Mann soll daraufhin ein Messer gezogen und einmal in Richtung des Detektivs gestochen haben. Der Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts blieb unverletzt, der Täter flüchtete. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge soll es sich um einen 54-Jährigen handeln, dessen Identität bereits feststeht. Er muss sich nun wegen Verdacht des Diebstahls und der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation in Maintal unter der Telefonnummer 06181 4302-0 entgegen.

3. Einbruch in Kiosk: Täterbeschreibung liegt vor - Hanau / Großauheim

(fg) Nach einem Einbruch in einen Kiosk in der Brückenstraße (einstellige Hausnummern) am frühen Mittwochmorgen liegt der Polizei eine Personenbeschreibung vor. Demnach entfernte ein 55 bis 60 Jahre alter und circa 1,75 Meter großer Mann kurz nach 2 Uhr zwei Vorhängeschlösser an einem angebrachten Gitter, das vor der Eingangstür angebracht war. Im weiteren Verlauf schlug der schlanke Unbekannte die vollverglaste Eingangstür ein und betrat durch dieses das Innere. Er entwendete diverse Packungen Zigaretten, Tabak, Bargeld aus der dortigen Kasse sowie mehrere Getränkedosen. Anschließend floh der Brillenträger. Er trug eine Schildmütze, ein weißes T-Shirt, eine dunkle Jacke und eine dunkelblaue Jeanshose mit weißen Nähten auf den Gesäßtaschen. Er hatte schwarze Lederstiefel mit Absatz an und trug mehrere Ketten um den Hals. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Werkzeuge von Baustelle gestohlen: Zeugensuche! - Gelnhausen

(fg) Unbekannte waren zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, in der Leipziger Straße (einstellige Haunummern) auf einem Baustellengelände zugange und stahlen Werkzeuge. Auf dem dortigen Gelände entsteht ein Mehrfamilienhaus, welches derzeit mittels einer Bautür verschlossen ist. Durch diese betraten die Einbrecher das Wohnhaus und begaben sich zu einem als Lager für Werkzeuge genutzten Raum. Aus diesem nahmen sie ihre Beute, es handelt sich um diverse Baumaschinen, mit. Bislang gibt es keine Täterhinweise, weshalb die Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 Zeugen bittet, sich zu melden.

5. Tritte, Drohungen und Spuckattacken: Anzeigen gegen 24-Jährigen - Wächtersbach

(lei) Weil er eine Rettungswagenbesatzung und Polizeibeamte nicht gerade respektvoll behandelt haben soll, muss sich ein 24-Jähriger nun wegen Verdachts des Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung strafrechtlich verantworten. Der Mann sollte am frühen Mittwochmorgen in eine Fachklinik überstellt werden, wobei die am Einsatzort ("Am Bahnhof") tätige Besatzung eines Rettungswagens aufgrund des Verhaltens des behandlungsbedürftigen Patienten die Polizei um Unterstützung gerufen hatte. Im Zuge der Durchsetzung der Maßnahme soll sich der 24-Jährige massiv gewehrt haben. Mit beiden Händen soll er in Richtung Kopf der eingesetzten Polizisten geschlagen und auch nach ihnen getreten haben. Zudem spuckte er zweien der drei Uniformierten ins Gesicht, so der weitere Vorwurf.

Im Rettungswagen soll er die Beamten und auch die Rettungswagenbesatzung zudem beleidigt und bedroht haben, ehe er letztlich in die Klinik gebracht wurde. Wegen Anhaltspunkten auf eine bestehende Beeinflussung durch berauschende Mittel wurde bei ihm im Anschluss noch eine Blutentnahme durchgeführt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich auf der Polizeiwache in Gelnhausen zu melden (06051 827-0).

Fälle wie dieser zeigen, dass Einsätze mitunter folgenreich sein können und der Respekt nicht immer vorhanden ist. Um den tagtäglich wichtigen Einsatz von Polizei, aber auch Rettungsdienst und Feuerwehr zu würdigen, hatte die Hessische Landesregierung in der vergangenen Woche eine "Woche des Respekts" für Einsatzkräfte initiiert. Nähere Informationen finden Sie hier: https://innen.hessen.de/sicherheit/respekt-paket-fuer-einsatzkraefte https://hessen.de/presse/innenminister-poseck-wuerdigt-einsatzkraefte#:~:text=Respekt%2DWoche%20f%C3%BCr%20Einsatzkr%C3%A4fte&text=Diese%20Woche%20soll%20sich%20rund,pers%C3%B6nlich%20f%C3%BCr%20ihren%20Einsatz%20bedanken.

6. Kanaldeckel geklaut - Sinntal / Altengronau

(lei) Zu der noch ungeklärten Frage, wer die Kanaldeckel im Aspenweg gestohlen hat, bittet die Polizei in Schlüchtern um Hinweise. Die Beamten ermitteln derzeit wegen Diebstahls, bei dem Unbekannte jüngst in einem nicht näher eingrenzbaren Tatzeitraum zwei der Abdeckungen zwischen der alten Brücke und dem Festplatz entfernt hatten. Das Fehlen der Deckel wurde am Mittwoch zur Anzeige gebracht. Wer etwas zu den dreisten Dieben sagen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

