POL-ERB: Höchst im Odenwald: Unfall mit verletzter Person und Sachschaden

Höchst im Odenwald (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags (22.06.) ereignete sich gegen 04:00 Uhr in der Hochstraße Höchst/ Odw. ein Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen. Vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss steuerte ein 24-jähriger Mann aus Höchst/ Odw. seinen VW Golf in einer Seitenstraße auf zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge, welche hierdurch erheblich beschädigt wurden.

Der Fahrer selbst wurde durch den Aufprall leicht verletzt, stand jedoch unter Schock und musste zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden. Dort wurde auch eine Blutentnahme zur Alkoholbestimmung durchgeführt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

