POL-DA: Raunheim: Arbeitsunfall mit Gefahrstoffaustritt in Lagerhalle - drei Leichtverletzte

Raunheim (ots)

Um kurz nach 03:00 Uhr am Samstag (22.06.) erhielt die Rettungsleitstelle Groß-Gerau Mitteilung von einem Gefahrstoffaustritt in der Lagerhalle einer Firma in einem Industriegebiet nördlich der A 3. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes stellten in der Lagerhalle den Austritt einer geringen Menge einer pulverförmigen Substanz fest. Diese ist nach ersten Erkenntnissen bei einem Entladevorgang einer Palette aus einem LKW aus bislang ungeklärter Ursache ausgetreten. Drei Firmenmitarbeiter erlitten leichte Verletzungen in Form von Atemwegsreizungen. Sie kamen zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Die weiteren Ermittlungen zum Hergang erfolgen am Montag. Eine Gefahr für Personen außerhalb der Halle bestand nicht. gefertigt: Steffen Pietschmann

