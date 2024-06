Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Polizeihubschrauber fahndet nach flüchtigen Tätern

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nach einem Einbruch am Freitagvormittag (21.6.) in der Königsberger Straße hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Gegen 10.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten zwei bislang noch unbekannte Täter, die in eine Wohnung im Stadtteil Seeheim eingebrochen wären. Als sie gewaltsam in eine weitere Wohnung eindringen wollten, wurden sie von Bewohnern ertappt. Laut Zeugenaussagen sollen sie zum Parkplatz eines nahen Supermarktes geflüchtet und dort in ein grauen Opel Astra gestiegen sein. Mit diesem suchten sie anschließend das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief noch ohne Erfolg. Ob die Kriminellen Beute gemacht haben, müssen die weiteren Ermittlungen des Kommissariats 21/22 zeigen. Wem sind die beiden Männer vor der Tat oder bei ihrer Flucht aufgefallen? Wer hat den Fluchtwagen bemerkt? Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

