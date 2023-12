Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Samstagnachmittag (02.12.2023) gerät ein VW Golf in der Charlottenstraße in Brand. Ein 46-Jähriger befuhr kurz vor 17.00 Uhr die Charlottenstraße von Degerloch kommend in Richtung Charlottenplatz, als es aus dem Motorraum seines 22 Jahre alten VW Golf heraus qualmte. Nachdem der 46-Jährige das Fahrzeug auf den Gehweg lenkte und er mit seinen zwei Insassen unverletzt ausstieg, geriet der Pkw in Vollbrand. Die mittlerweile verständigte Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Am VW Golf entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Charlottenstraße bis 19.00 Uhr nur eingeschränkt befahrbar. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

