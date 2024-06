POL-HP: Viernheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Viernheim (ots) - Das Gelände eines Obst- und Gemüseanbaubetriebs "Am Wiesenweg" geriet in der Nacht zum Freitag (21.06.) in das Visier eines Kriminellen. Er entwendete Salat, Gurken und ein Aggregat. Der ungebetene Besucher flüchtete anschließend mit einem am Tatort abgestellten Fahrzeug, dessen Schlüssel er zuvor bei dem Einbruch ebenfalls erbeutete. Das Fluchtauto wurde von Spaziergängern am frühen Freitagmorgen ...

