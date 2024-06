Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Schaafheim: L3115

Sechs Personen leicht bis schwer verletzt nach Frontalzusammenstoß

Schaafheim (ots)

Am Freitag (21.06.) zwischen 19 und 20 Uhr befuhr ein 18-Jähriger Mann aus Groß-Umstadt, mit seinem PKW die L3115 von Schaafheim kommend in Richtung Babenhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen, wo er einen Leitpfosten überfuhr und geriet dann in den Gegenverkehr. In Folge dessen prallte der PKW frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug der Feuerwehr Schaafheim.

Hierbei wurden sowohl der PKW-Fahrer und ein weiterer Beifahrer schwer verletzt. Zwei weitere im PKW befindliche Insassen wurden leicht verletzt. Der Fahrer des Feuerwehr-Fahrzeuges wurde leicht, die Mitfahrerin schwer verletzt. Alle Beteiligten mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Die Landstraße war aufgrund der Bergungsarbeiten noch bis 21.30 Uhr voll gesperrt.

Der Sachschaden beträgt mindestens 50.000 Euro.

