POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 26. September 2024

Schöneck (ots)

Öffentlichkeitsfandung / Sendungshinweis: Ermittler fahnden mit Bildern nach Räuber-Duo / Fall ist Thema in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst"

(lei) Bilder aus einer Überwachungskamera sollen helfen, einen Überfall auf einen Einkaufsmarkt in KIlianstädten kurz vor Heiligabend 2022 aufzuklären (wir berichteten am 24.12.2022). Mit den Aufnahmen wenden sich Staatsanwaltschaft und Polizei aus Hanau nun an die Öffentlichkeit, um die nach wie vor unbekannten Täter in dem Fall zu identifizieren. Das Räuber-Duo hatte sich am 23. Dezember 2022 bis Ladenschluss (22 Uhr) in dem Supermarkt in der Uferstraße aufgehalten und anschließend unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie eines Messers die Herausgabe von Bargeld von zwei weiblichen Angestellten aus der Kasse und einem Tresor gefordert. Mit mehreren tausend Euro flüchteten die beiden maskierten Täter anschließend aus dem Markt in unbekannte Richtung. Trotz intensiver Ermittlungen blieb die Suche nach den zwei Männern bislang ohne Erfolg.

Ihre Täterbeschreibung lautet wie folgt:

Beide etwa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und medizinische Einmalmasken über Mund und Nase. Einer hatte einen etwas dunkleren Teint, war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer samtroten Hose und schwarzen Schuhen. Sein Komplize hatte einen leichten Bartansatz, trug eine dunkle Jacke ohne Kapuze, dunkle Jeans, weißgraue Schuhe und eine graue Mütze.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei fragen nun:

- Wer kann Hinweise zu den beiden abgebildeten Personen geben? - Wer hat diese kurz vor der Tat beziehungsweise auf der Flucht beobachtet? - Wo sind die beiden Personen noch aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K11 Hanau) unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Der Fall von Kilianstädten wird am Mittwoch, 2. Oktober 2024, zudem in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" thematisiert. Kriminaloberkommissar Dennis Blachnik skizziert als zuständiger Kripo-Ermittler das Tatgeschehen und die Räuber, mit dem Ziel, zusätzliche Tipps zur Aufklärung des Verbrechens von Zuschauerinnen und Zuschauern zu erhalten.

Offenbach, 26.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

