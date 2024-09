Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Baggerschaufeln gestohlen: Zeugen gesucht

Dietzenbach (ots)

(lei) Hat irgendjemand gesehen, wer die Baggerschaufeln gestohlen hat? Wer zu dieser Frage sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dietzenbach zu melden. Hintergrund ist eine entsprechende Strafanzeige wegen Diebstahls, die dort am Donnerstag erstattet wurde. Unbekannte hatten nämlich in der Zeit zwischen Montagmittag und Donnerstag, 9 Uhr, zwei sogenannte Tieflöffel von einer Baustelle in der Waldstraße entwendet. Da diese doch etwas Gewicht haben, dürfte nach Ansicht der Beamten ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt worden sein. Hinweise bitte an die Rufnummer 06074 837-0.

Offenbach, 26.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

