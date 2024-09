Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfall mit betrunkenem Fahrer in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am späten Samstagabend, um 23:50 Uhr, kam es in der Völklinger Straße in 66265 Heusweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 36-jährige Fahrer eines PKW in ein geparktes Auto fuhr. Durch den Aufprall wurde das Auto auf ein weiteres nach vorne geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, sodass ein Abschleppdienst vor Ort kommen musste. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Fahrer war betrunken und zeigte sich vor Ort noch frech und bedrohlich gegenüber den Unfallzeugen. Seinen Führerschein ist er erstmal los. Ihn erwarten jetzt entsprechende Strafanzeigen.

