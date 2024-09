POL-VK: Unfall mit Motorradfahrer in Wehrden

Völklingen (ots) - Am Samstagfrüh, 07,09,2024, gegen 04:00 Uhr, kam es in der Schaffhauser Straße in Völklingen-Wehrden zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerkannt entfernte. An einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Auto wurde der linke Außenspiegel abgefahren. Wer sachdienliche Hinweise hierzu machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Völklingen unter tel. 06898 / 2020. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

