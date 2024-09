POL-VK: Tasereinsatz gegen Person in Wadgassen

Völklingen (ots) - Am Freitag, 06.09.2024, in der Zeit von 11:30 - 13:00 Uhr wurde im Henri-Dunant-Weg in 66333 Völklingen ein Fahrzeug beschädigt. Es wird vermutet, dass ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den anderen PKW gestoßen ist. Wer sachdienliche Hinweise hierzu machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Völklingen unter tel. 06898 / 2020. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr