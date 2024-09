POL-VK: Unfallflucht in Völklingen

Großrosseln (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 08:40 Uhr, kam es in dem Kreisverkehr in Höhe der Grube Velsen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zunächst befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Elektroroller die Ludweilerstraße aus Richtung Großrosseln kommend in Fahrtrichtung Rotweg. Als er in den vorgenannten Kreisverkehr eingefahren war kam von rechts ein schwarzer Kleinwagen angefahren, ohne die Vorfahrt des ...

