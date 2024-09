Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Schwarzer Kleinwagen flüchtet nach Verkehrsunfall

Großrosseln (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08:40 Uhr, kam es in dem Kreisverkehr in Höhe der Grube Velsen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zunächst befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Elektroroller die Ludweilerstraße aus Richtung Großrosseln kommend in Fahrtrichtung Rotweg. Als er in den vorgenannten Kreisverkehr eingefahren war kam von rechts ein schwarzer Kleinwagen angefahren, ohne die Vorfahrt des Roller-Fahrers zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste dieser dem Wagen ausweichen und kam zu Fall. Dabei wurde der 48-Jährige leicht verletzt. Der schwarze Kleinwagen mit Fließheck setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Rotweg fort. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

