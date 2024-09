Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in den Wertstoffhof Köllerbach

Köllerbach (ots)

Samstag, 31.08.2024, wurde bekannt, dass in der Zeit von Freitag, 30.08.2024, 14:45 Uhr bis Samstag 31.08.2024, 08:00 Uhr in den Wertstoffhof in Köllerbach eingebrochen wurde. Der Täter überstieg hierbei die Umfriedung, brach einen Bürocontainer auf und durchwühlte diesen. Am Container entstand Schaden. Zum Diebesgut ist noch nichts bekannt.

