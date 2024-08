Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Körperverletzung in Völklingen-Ludweiler: Zeugen gesucht

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am 24.08.2024 kam es gegen 15:25 Uhr in Völklingen, Ortsteil Ludweiler, zu einem Angriff auf die Insassen eines Pkw. Der Vorfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der Völklinger Straße und Hugenottenstraße, als die Insassen auf eine Gruppe von 6-7 Crossmaschinen ohne Kennzeichen aufmerksam wurden. Die Fahrer der Crossmaschinen fuhren anschließend in Richtung Hohlstraße und weiter in Richtung Warndt-Halle. Eine blaue Crossmaschine, besetzt mit einer Person, drehte in entgegengesetzter Richtung um, hielt an und der Fahrer warf einen flachen Stein durch die geöffnete Beifahrerscheibe des PKWs der Geschädigten. Der Stein traf die Beifahrerin im Halsbereich. Der Täter auf der blauen Crossmaschine wird wie folgt beschrieben: - Männlich, jugendliches bis heranwachsendes Alter - Dunkle, schulterlange Locken - Schlanke, sportliche Statur - Arabisches Aussehen - Sprach Französisch - Sportlich gekleidet Im weiteren Verlauf kamen die Insassen des PKWs auf dem Parkplatz Waldfriedhof zum Stillstand, als eine der Crossmaschinen aus technischen Gründen anhielt. Als sie versuchten, deeskalierend auf den Fahrer der Maschine einzuwirken und ihn auf den Steinwurf ansprachen, kehrte die Gruppe zurück und mehrere Fahrer und Beifahrer griffen die beiden Insassen mit Schlägen und Tritten an. Beide wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Wald und konnten nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell