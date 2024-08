Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots)

Am Sonntag, den 04.08.2024, wurde der Polizei Völklingen in den Morgenstunden ein erheblich beschädigter, grauer Opel Zafira in der Püttlinger Straße 45 in 66333 Völklingen mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 04:50 Uhr die Püttlinger Straße in Fahrtrichtung Schubertstraße befuhr und aus bislang unbekannten Gründen mit dem linken Fahrzeugheck und der linken hinteren Fahrzeugseite des geparkten Opel Zafira kollidierte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter Tel: 06898/2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell