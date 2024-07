Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbelehrbarer Fahrzeugführer

Püttlingen (ots)

Am 29.07.2024, um 13:26 Uhr, wurde ein Fahrzeugführer in der Bahnhofstraße in Püttlingen aufgrund seiner schnellen Fahrweise von einem Kommando der Polizeiinspektion Völklingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle ergab sich, dass der 37-jährige Fahrzeugführer aus Püttlingen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Am Abend, gegen 20:00 Uhr, wurde der Beschuldigte erneut von der gleichen Streife beim Führen eines Fahrzeugs gesichtet. Nach kurzer Verfolgung konnte der Beschuldigte in einer Nebenstraße in Püttlingen festgestellt werden. In beiden Fällen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell