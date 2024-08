Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Straßenverkehrsgefärdung mittels "Go Kart" in Völklingen-Wehrden

Völklingen-Wehrden (ots)

Am Samstag, den 17.08.2024, wurde die Polizeiinspektion Völklingen gegen 10:00 Uhr über eine Straßenverkehrsgefährdung im Bereich der Ehrengrundstraße in Völklingen-Wehrden informiert. Nach einem gemeinsamen Kirchenbesuch beabsichtigte das geschädigte Ehepaar, die Straßenseite über einen Fußgängerüberweg zu wechseln. Nach Betreten der Fahrbahn sei es sodann zu einer kuriosen Situation gekommen. So habe sich ein "Go Kart" seinen Weg zwischen den wartenden Autos gebahnt und habe das Ehepaar nur um Haaresbreite verfehlt. Das "Go Kart" sei anschließend weiter mit schätzungsweise 30 km/h in Richtung Völklingen-Geislautern geflüchtet. Nach Angaben des Ehepaars habe es sich bei dem Fahrer um einen jungen Mann von schlanker Statur gehandelt. Der Fahrer habe zudem einen silberfarbenen Helm getragen. An dem "Go Kart" seien zum Tatzeitpunkt amtliche Kennzeichen, vermutlich mit Völklinger Kreiskennung, angebracht gewesen. Bei einer Zeugenbefragung konnte erfahren werden, dass das "Go Kart" bereits in der Vergangenheit in den Ortsteilen Geislautern und Wehrden gesichtet wurde. Die Ermittlungen dauern an. Das Gefährt konnte im Zuge der Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

