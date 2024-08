Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Volksbankfiliale

Porta Westfalica (ots)

(SN) Die Geschäftsstelle Barkhausen der VerbundVolksbank OWL war in den Morgenstunden des Mittwochs das Ziel eines Einbruchs. Gesicherte Informationen, ob der Einbrecher an Beute gelangen konnte, liegen noch nicht vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ermittlung des Täters.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge lief zunächst ein stiller Alarm bei einem Sicherheitsunternehmen auf. Als der beauftragte Mitarbeiter an der Filiale in der Portastraße angekommen war, konnte er Einbruchspuren an den Außentüren feststellen. Daraufhin begab er sich vor das Gebäude und alarmierte gegen 1.30 Uhr per Notruf die Polizeileitstelle. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandt. In der Zwischenzeit konnte der Sicherheitsmitarbeiter beobachten, wie ein Täter die Geschäftsräumlichkeiten verließ. Der Vermummte ging zum verschlossenen Fahrzeug des Sicherheitsunternehmens, schlug die Beifahrerseite ein und entnahm einen Koffer aus dem Fahrzeuginnenraum. Anschließend flüchtete er auf einem Damenfahrrad in Richtung der Straße "Am Römerlager". Der entwendete Koffer konnte später in Tatortnähe wieder aufgefunden werden.

Im Rahmen der Tatortaufnahme stellten die Ermittler fest, dass sich der Unbekannte gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumlichkeiten verschafft hatte. Im Schalterbereich sowie in den Büros wurden zahlreiche Schubladen und Schranktüren geöffnet. Auch einen kleinen Metalltresor mit diversen Einschüben versuchte der Einbrecher erfolglos zu öffnen.

Der Täter wird bei einer schlanken Figur auf eine Größe von circa 180 Zentimetern geschätzt. Er war dunkel gekleidet und mit einem gemusterten Tuch maskiert.

Hinweise zu dem Unbekannten werden von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell